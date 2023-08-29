Москалькова прокомментировала сообщение о драке в Киргизии

Среди вызвавшего резонанс в России конфликта, произошедшего в Кыргызстане, нет соотечественников. С таким заявлением в своем Татьяна Москалькова, комментируя недавний инцидент, привлекший внимание россиян.

Москвалькова указала, что связалась со своей коллегой из Кыргызстана Джамилей Акматбековной Джаманбаевой и выяснила, что правоохранительные органы республики сразу же возбудили уголовное дело о хулиганстве, узнав о произошедшем. Отмечается, что нападавший уже находится в СИЗО.

«По последней информации дело направлено в суд и в ближайшее время будет рассмотрено», — добавила омбудсмен, уточнив, что согласно данным правоохранительных органов Кыргызстана, все участники конфликта — граждане республики, россиян среди них нет.

Оценивая состояние отношений между РФ и Кыргызстаном, Москалькова подчеркнула, что оба государства связывают традиции добрососедства и взаимопомощи.