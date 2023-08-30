МВД подготовило перечень признаков непригодности загранпаспорта

МВД России разработало перечень признаков непригодности загранпаспорта для дальнейшего использования, а также критерии, свидетельствующие о наличии в нем недостоверных сведений. Соответствующие положения содержатся в подготовленном ведомством постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

"Нарушения элементов защиты бланка паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, дипломатического паспорта и служебного паспорта, в том числе содержащих электронные носители информации, в результате которых невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации", - говорится в документе, где указан список признаков непригодности для использования загранпаспорта.

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Согласно проекту постановления, загранпаспорт также будет признан непригодным, если повреждена целостность бланка, фотография и машиночитаемая запись. Непригодным он будет также в том случае, если его владелец изменит свою внешность, например, хирургическим путем или в результате травмы.

В документе представлены критерии, свидетельствующие о наличии недостоверных сведений в паспорте. К ним относятся несоответствие сведений о персональных данных владельца загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта данным тем, что содержатся в информационных учетах МВД и МИД. Также будут недостоверными сведения в загранпаспорте, если есть неточности о наличии гражданства, данных об окончании срока действия паспорта, информации о персональных данных владельца паспорта с указанными в других документах, например, визе или авиа- и железнодорожных билетах.

Планируется, что постановление вступит в силу 11 декабря 2023 года.