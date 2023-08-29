Стала известна причина переноса гастролей «Ленкома» в Израиле

Гастроли «Ленкома Марка Захарова» в Израиле отложили из-за поступающих театру угроз. Об этом «РИА Новости» сообщил директор учреждения Марк Варшавер.

Он напомнил, что театр должен был выступить со спектаклем «Поминальная молитва».

«Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли "Ленкома"», — сказал Варшавер.

Он отметил, что театру не нужны проблемы и ему как руководителю «гораздо важнее здоровье артистов и сотрудников», чем гастроли.

«Я позволить себе рисковать не могу и не буду. Поэтому мы поставили в известность руководство театра "Габима" о нашем решении отложить гастроли до лучших времен, когда можно будет приехать без всяких опасений», — добавил Варшавер.