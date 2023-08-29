Белые медведи и Космическое озеро:  экспедиция на Землю Франца-Иосифа

В этом году отмечается 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа — одного из самых северных архипелагов на планете. Русское географическое общество (РГО) организует по этому случаю экспедицию на остров Александры, который находится в северной части Северного Ледовитого океана. «Рамблер» внесет важный вклад в большую науку – корреспондент портала отправится вместе с учеными в самый отдаленный регион России и подготовит эксклюзивный репортаж.

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Читатели портала «Рамблер» смогут следить за тем, как проходит экспедиция одного из самых северных архипелагов на планете.

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Вместе с учеными наш корреспондент исследует природу острова Земля Александры, примет участие в сборе материалов для геологических и биологических исследований, посетит экскурсии к заброшенной метеостанции, подножиям ледников и побережью океана. А также окажется в эпицентре исторического события – празднования юбилея открытия архипелага.

Дневник экспедиции будет доступен по ссылке. Также вы можете подписаться на обновления и первыми получать все новости на вашу почту.

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Архипелаг Земля Франца-Иосифа был открыт в 1873 году австро-венгерской экспедицией под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера. Его назвали в честь императора Австро-Венгрии. Земля Франца-Иосифа состоит из около 190 островов, которые объединены в три группы: восточную, отделенную от других Австрийским проливом, с крупными островами Земля Вильчека, Греэм-Белл; центральную — между Австрийским проливом и Британским каналом, где расположена наиболее значительная по численности группа островов (острова Рудольфа, Джексона, Солсбери, Гукера и др.), и западную — к западу от Британского канала, включающую крупнейшие острова — Земля Александры и Земля Георга.

На острове обитает 11 видов млекопитающих, и одновременно уживаются и воспитывают свое потомство десятки тысяч птиц. Белые медведи выбрали этот остров для рождения и воспитания своих малышей.

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Там также можно встретить атлантических моржей, кольчатых нерп, морских зайцев, гренландских китов, белух, беломордых дельфинов. На острове есть и морской единорог — нарвал. На многочисленных скалах архипелага выводят птенцов 18 видов птиц.

В этом месте располагается военная база «Арктический трилистник» и научная база «Омега», которая является уникальным местом. Ее открыли еще в СССР.

Рамблер/ Полярный мак