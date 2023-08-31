Граждане РФ смогут отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС

Роскачество сообщило, что россияне могут отказаться от передачи своих биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября, так как нет точно установленных сроков для отказа от хранения и использования этих данных. Согласно новому закону, начиная с 1 июня, биометрические персональные данные могут обрабатываться только внутри ЕБС.

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Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные в ЕБС до 30 сентября 2023 года и предупредить клиентов за 30 дней до этого. Однако россияне всегда могут отказаться от сдачи и хранения своих биометрических данных, а также установить запрет на их хранение, обратившись в МФЦ.

В случае, если данные уже были собраны, согласия на их размещение в ЕБС не потребуется, но можно отозвать разрешение на использование биометрических данных, направив запрос оператору ЕБС о блокировании, удалении или уничтожении этих данных. Отказ от использования биометрии в конкретной организации можно оформить непосредственно в ней, а некоторые предоставляют возможность сделать это онлайн.