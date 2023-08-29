Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19

"Наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области, где за семь месяцев 2023 года зарегистрирован 101 случай заболевания ЭВИ. Подъем заболеваемости и рост энтеровирусных инфекций наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет", - уточнили в ведомстве.