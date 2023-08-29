В России разрешили увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте

Увольнение сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медосвидетельствования, признано Верховным судом РФ законным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

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В суде рассматривали дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь», который специализируется на производстве силовых агрегатов для вертолетов.

Сотрудником, отвечающим за соблюдение режима, был составлен акт о его нахождении на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Мужчину отправили на медицинское освидетельствование. При этом начальник не стал его оплачивать. Кроме того, он отказался от предоставления работнику транспорта.

Слесарь решил не платить за процедуру 1600 рублей. Его уволили, однако работник пошел в суд.