Мурашко назвал число зачисленных на бюджет в медвузы студентов

Почти 29 тысяч человек в этом году были зачислены на врачебные специальности в российские медицинские вузы. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам главы Минздрава, в этом году конкурс на бюджетные места, это на 15 процентов выше, чем в прошлом году. В общей сложности в медвузы на врачебные специальности зачислили почти 29 тысяч человек.

Медицинские специальности стали более привлекательными благодаря существующим социальным пакетам, заключил Мурашко.