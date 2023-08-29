Мурашко назвал число зачисленных на бюджет в медвузы студентов

Мурашко: В российские медвузы на бюджет зачислено 29 тыс. студентов
Почти 29 тысяч человек в этом году были зачислены на врачебные специальности в российские медицинские вузы. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
По словам главы Минздрава, в этом году конкурс на бюджетные места, это на 15 процентов выше, чем в прошлом году. В общей сложности в медвузы на врачебные специальности зачислили почти 29 тысяч человек.
Медицинские специальности стали более привлекательными благодаря существующим социальным пакетам, заключил Мурашко.
Как писала «Парламентская газета», член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что необходимо проверить обоснованность взлета цен на обучение в медицинских вузах, поскольку чем выше будет стоимость, тем в итоге быстрее снизится качество студентов.