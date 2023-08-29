В российском регионе захотели вооружить бригады скорой помощи

В Алтайском крае захотели выдать оружие врачам скорой помощи. С таким предложением выступил депутат регионального заксобрания Сергей Булаев в своем Telegram-канале.

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Поводом стало второе за два месяца нападение на сотрудника скорой помощи.

«В июле это случилось в Яровом. 25 августа в Бийске негодяй, к которому в бар приехала бригада скорой, ударил фельдшера в лицо, сломал нос», — рассказал депутат.

По словам Булаева, бригады скорой помощи необходимо вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами. Он заверил, что местные депутаты подготовят официальное обращение в региональные Минздрав и МВД.

В России сотрудники скорой помощи часто становятся жертвами нападений со стороны пациентов и их родных. Так, в мае в Центральном районе Санкт-Петербурга мужчина вызвал медиков для знакомой, а затем избил приехавшего фельдшера — несколько раз ударил медработника по голове и повалил его на землю. У 33-летнего пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.