Николай Дроздов госпитализирован

"У меня повышен холестерин и ПСА. В организме есть какие-то показатели возможных онкологических заболеваний. Не только наследственность влияет на развитие подобных заболеваний. Я, например, в свое время очень много времени проводил под солнцем. В пустыне работал. Конечно, старался надевать какую-то защиту. Но мало ли что", - рассказал Дроздов MK.RU.