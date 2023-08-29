Николай Дроздов снова госпитализирован
86-летний телеведущий и путешественник Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных клиник. Врачи планируют провести полное обследование и выявить причину "плохих" показателей крови пациента.
"У меня повышен холестерин и ПСА. В организме есть какие-то показатели возможных онкологических заболеваний. Не только наследственность влияет на развитие подобных заболеваний. Я, например, в свое время очень много времени проводил под солнцем. В пустыне работал. Конечно, старался надевать какую-то защиту. Но мало ли что", - рассказал Дроздов MK.RU.
В июле Дроздов попал в больницу с воспалением и ухудшением зрения. Зимой он упал на улице и сломал несколько ребер.