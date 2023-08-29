Адвокат Лерчек прокомментировал информацию о новом деле в отношении блогера

«Где только не расследовали. В СК по САО, в СК по Москве. Везде упорно игнорировали факт уплаты недоимки. А это серьезное основание для смягчения позиции — в законе прямо сказано, что при погашении задолженности перед бюджетом уголовное дело обязаны прекратить. Поэтому и забрали в центральный аппарат, чтобы разобраться в чем там дело»