Адвокат Лерчек прокомментировал информацию о новом деле в отношении блогера

Адвокат Лерчек прокомментировал Super информацию о новом уголовном деле в отношении блогера
Сегодня стало известно, что в отношении блогера Лерчек завели еще одно уголовное дело — «за отмывание денежных средств в особо крупном размере». По данным Telegram-канала Mash, Валерии Чекалиной удалось различными способами вывести за рубеж 130 миллионов рублей. Более того, дело о неуплате налогов супругов Чекалиных вышло на федеральный уровень: оно передано в центральный аппарат СК для дальнейшего расследования. Адвокат Валерии прокомментировал Super случившееся и подробно прояснил ситуацию.
Представитель блогера Константин Третьяков подтвердил, что теперь уголовным делом действительно займется ГСУ СК с целью объективного расследования, поскольку задолженность в размере 311 миллионов рублей Чекалины уже выплатили. Однако он подчеркнул, что никаких новых уголовных дел в отношении семьи блогеров не заведено. Передано, заверил Третьяков, «ровно то, что и расследовалось ранее».
«Где только не расследовали. В СК по САО, в СК по Москве. Везде упорно игнорировали факт уплаты недоимки. А это серьезное основание для смягчения позиции — в законе прямо сказано, что при погашении задолженности перед бюджетом уголовное дело обязаны прекратить. Поэтому и забрали в центральный аппарат, чтобы разобраться в чем там дело»
Константин Третьяков в разговоре с Super