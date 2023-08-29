В Крыму отменили школьные линейки для большинства классов

В школах Крыма для большинства классов отменили торжественные линейки в честь Дня знаний. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

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1 сентября линейки пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов школ российского региона. По словам Аксенова, это решение было принято в целях обеспечения безопасности.

При этом организовывать праздник в школах могут индивидуально.

«При соблюдении необходимых требований, например, небольшие сельские школы смогут увеличить число классов, которые примут участие в торжественном мероприятии. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах», — написал Аксенов