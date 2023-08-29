В Петербурге воздух может прогреться до рекордных 30 градусов тепла

"Скорее всего, будет до 30 градусов, но если даже температура воздуха в центре города достигнет плюс 28 градусов, то можем получить новый рекорд максимальной температуры для 31 августа. А пока неизменным он остается с 1938 года, когда 31 августа максимальная температура достигла плюс 27,9 градуса", - сообщил синоптик.