Заболеваемость COVID в России за неделю выросла почти на 20%

В России на прошлой неделе зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом, показатель увеличился на 19,6 процента. Об этом 29 августа сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Как сообщает ТАСС, число госпитализаций выросло на 3,3 процента.

Рост случаев заболевания произошел в 46 регионах, а количества госпитализаций — в 30. Всего за неделю выздоровели 3104 человека, 11 граждан умерли.