Заболеваемость COVID в России за неделю выросла почти на 20%
В России на прошлой неделе зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом, показатель увеличился на 19,6 процента. Об этом 29 августа сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Как сообщает ТАСС, число госпитализаций выросло на 3,3 процента.
Рост случаев заболевания произошел в 46 регионах, а количества госпитализаций — в 30. Всего за неделю выздоровели 3104 человека, 11 граждан умерли.
Как писала «Парламентская газета», ранее в Минздраве рассказали о снижении смертности от коронавируса. По данным замглавы ведомства Андрея Плутницкого, доля умерших от ковида составила 7,2 процента, что на 42 процента меньше уровня 2021 года.