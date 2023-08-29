Немоляева осудила эмигрировавшую Хаматову за «грязные» слова о России

«У кого-то за рубежом деньги, у кого-то дома, собственность, и они сорвались туда, чтобы сохранить все это. Такое допускаю, это понятные вещи. Но когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, — вот этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение», — возмутилась Немоляева.