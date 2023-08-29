В поездах нельзя будет пользоваться музыкальными колонками

В поездах дальнего следования нельзя будет пользоваться в пути средствами звукоусиления, а также играть на музыкальных инструментах. Это следует из приказа Минтранса от 5 октября 2022 года, который вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Исключение сделают только для слуховых аппаратов и наушников.