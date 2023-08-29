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В поездах нельзя будет пользоваться музыкальными колонками с 1 сентября

В поездах дальнего следования нельзя будет пользоваться в пути средствами звукоусиления, а также играть на музыкальных инструментах. Это следует из приказа Минтранса от 5 октября 2022 года, который вступает в силу с 1 сентября текущего года.

В поездах нельзя будет пользоваться музыкальными колонками
© РИА Новости

Исключение сделают только для слуховых аппаратов и наушников.

Кроме того, теперь мелких собак можно будет перевозить без клетки или контейнера только по правилам для крупных собак — на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца.