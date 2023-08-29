В Севастополе ввели ограничения на школьные линейки

Торжественные школьные линейки 1 сентября проведут в Севастополе только для учеников первых и выпускных классов. Об этом сообщает «Крым 24».

Такое решение в администрации города объяснили мерами безопасности, связанными с «желтым» уровнем террористической опасности, который действует в Севастополе.

В правительстве города рассказали, что в 2023 году в школьных линейках в Севастополе будут участвовать около 14 тысяч детей - ученики первых и девятых-одиннадцатых классов.

В июле 2022 года после атак беспилотников в Севастополе объявили «желтый» уровень террористической опасности. В феврале 2023-го действия этого уровня опасности продлили на неограниченный срок.