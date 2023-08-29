Рособрнадзор объяснил исчезновение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ

Рособрнадзор объяснил, куда исчезли произведения писателей Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя из списка классиков для подготовки к ЕГЭ по литературе. Согласно публикации в Telegram-канале ведомства, теперь проверка знаний их произведений производится в рамках ОГЭ по окончанию 9 класса.

Напомним, что ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) решил убрать из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали классиков.

Рособрнадзор подтвердил, что ФИПИ опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2024 года. Их обновили с учетом утвержденных в 2022-2023 году федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и программ.

В ведомстве объяснили логику изменений. Так, в 5-9 классах школьники изучают классическую литературу, написанную до середины XIX века, в том числе Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Грибоедовым и другими. С 10 по 11 класс старшеклассники начинают изучать следующий раздел российской литературы — второй половины XIX — начала XX века.

«Это разделение отражено в ОГЭ и ЕГЭ, где в перечне проверяемых элементов содержания названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования», — подчеркнули в Рособрнадзоре.