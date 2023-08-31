Почти 45 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

В четверг, 31 августа, в аэропортах Москвы задержаны или отменены 44 рейса. Это следует из актуальных данных сервиса «Яндекс. Расписания».

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По состоянию на 06:50 по московскому времени в аэропорту Внуково задержано 14 рейсов и три отменено. В Домодедове задерживаются вылеты 18 самолетов, отменен один. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов.

Накануне Аэропорты Домодедово и Внуково были временно закрыты на прием и отправку воздушных судов. Часть самолетов направлена в зону ожидания. Позже аэропорт Шереметьево тоже закрыли на прием и вылет.

Утром 29 августа в Москве также ограничивали работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово, позже они заработали в штатном режиме. Во Внукове ограничения на прием и выпуск самолетов ввели с 03:51 по московскому времени, с 06:02 ограничения на полеты были сняты, позже аэропорт стал функционировать штатно. В Домодедове ограничения ввели с 03:49 до 06:01.