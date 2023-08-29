Возле российских школ появились мошеннические QR-коды

В российском сервисе разведки утечек данных DLBI предупредили, что перед 1 сентября мошенники начала размещать возле школ фишинговые QR-коды. Об этом пишут «Известия».

Аналогичные объявления, в которых предлагалось купить ключи от домофона и электронные брелоки от шлагбаумов, ранее появлялись возле подъездов.

Эксперты DLBI рассказали, что с помощью фальшивых объявлений мошенники пытаются привлечь внимание родителей, которые отводят своих детей в школу или ждут их после уроков.

Чаще всего такие QR-коды ведут на фишинговые сайты с формой ввода данных для банковской карты, рассказал технический директор DLBI Ашот Оганесян. Если ввести на таком сайте данные своей карты, к ней получат доступ мошенники. В некоторых случаях используются QR-коды для оплаты через СБП.

«Эта мошенническая схема может оказаться очень эффективной, так как <…> большинство пользователей не хотят разбираться в том, кому платят небольшие суммы в 300-500 рублей, заявляемые мошенниками как стоимость ключа или карты», - отметил Оганесян.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили, что мошенники начали рассылать русскоязычным пользователям электронные письма «от госорганов», содержащие вирусы.