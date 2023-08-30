Аэропорт Пскова 30 августа не будет обслуживать гражданские рейсы

"В аэропорту Пскова все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме, - отмечается в сообщении. - Сегодня <…> с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Пскова отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар".