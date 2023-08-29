Нескольким регионам России предрекли потопы

«Приморье постоянно под воздействием сильных осадков, там они такие, что за двое суток выпадает месячная норма, и уже неоднократно такие ситуации были. Сложное сочетание циклонов континентального происхождения и тайфунов приводит к тому, что в целом ряде районов — Партизанском, Уссурийском, Дальнереченском и других — подтопления тех строений и домов, которые находятся в пониженных местах или низко к пойме. Там очень интенсивные осадки были и будут продолжаться, что приводит к сложным ситуациям», — поделился синоптик.