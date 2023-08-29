Вильфанд предупредил о ночных заморозках в некоторых регионах

"На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер 18 м/с, даже местами до 22 м/с, также невысокая температура. На севере Волги в Нижегородской области до конца рабочей недели заморозки до минус одного [градуса] по ночам. В Забайкалье тоже заморозки до минус двух градусов", - сказал он.