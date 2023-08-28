Вице-президент РАН назвал безопасными воды с АЭС "Фукусима"

Сброс воды с атомной электростанции "Фукусима", начатый японскими властями, не представляет никакой опасности для здоровья людей - при условии, если верны официальные данные о составе этих вод. И здесь может помочь международная экспертиза, заявил ТАСС вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков.

В понедельник в различных СМИ стран Азиатско-Тихоокеанского региона стали появляться сообщения о панике среди населения из-за сброса воды с японской станции. Так, китайцы и корейцы начали массово скупать продукты, и, прежде всего, соль, из-за опасений, что поваренная соль, добываемая из морской воды, будет отравлена радиацией.

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Академик Калмыков обратил внимание на то, что, по официальным данным Японии, сбрасываемая вода не содержит таких опасных для здоровья радионуклидов, как цезий или стронций.

"То, что озвучивается, - это разбавление морской водой отходов, которые содержат тритий. По другим компонентам, это растворы чистые. Если говорить о тритии - опасности он не представляет. Конечно, никакой соли не надо покупать, тритий <...> ведет себя, как обычная вода. В отличие от тяжелых металлов, и таких нуклидов, как цезий-137, плутоний, - он не накапливается в живых организмах", - рассказал ученый.

Кроме того, вода с АЭС, по словам ученого, разбавляется океаном до абсолютно ничтожных концентраций.

"Это бесконечно большое разбавление. Те уровни, о которых сейчас Япония заявляет, при разбавлении и попадании в океан дают крайне малую концентрацию, которая никаким образом повлиять на здоровье и благополучие людей и живущих организмов не может", - отметил Калмыков.

Тем не менее вице-президент РАН выделил два аспекта, которые могут быть причинами для беспокойства. Во-первых, это вопрос о том, действительно ли японские официальные данные достоверны.

"Мне кажется, что не хватает еще международной экспертизы именно того, что там в этих растворах", - сказал Калмыков.

Второй вопрос, которым задался ученый, то, что, даже сливая безопасные воды, Япония создает некий прецедент для других стран, которые тоже могут начать сброс воды. При этом Калмыков отметил, что и здесь мог бы помочь международный контроль.