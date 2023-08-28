Крыму предрекли риск дефицита воды

Крым, а также ряд других регионов России могут столкнуться с дефицитом воды в промышленных масштабах. Риск того, что это случится, предрек гидролог Михаил Болгов в беседе с НСН.

Специалист отметил, что, кроме Крыма, дефицит воды может грозить Калмыкии, Ставрополью, Омской области, а также району Нижнего Дона. При этом наихудшая обстановка по сравнению с другими регионами наблюдается в Крыму. Не менее трудная ситуация, по словам Болгова, наблюдается в районе Нижнего Дона, который остро нуждается в воде для расширения транспортной системы — это единственный для России выход в Азовское море в этой части.

«У нас есть районы, где воды не так много, есть регионы, в которых есть дефицит, например, Калмыкия, Ставрополье, Нижний Дон. В Омске мы никак не построим гидроузел, чтобы обеспечить водонапорные сооружения и судоходство. Это регионы с напряженным водохозяйственным балансом. Хватает воды на первую необходимость, а дальше при развитии промышленности нужно принимать меры», — поделился информацией гидролог.

Во избежание данной проблемы, считает эксперт, при развитии промышленности и транспорта в вышеуказанных регионах необходимо искать новые источники энергии и воды — в противном случае экономика останется без воды. При этом Болгов подчеркнул, что строительство больших гидроузлов по причине смены засушливых периодов многоводьем в них приведет к затоплениям и не поможет улучшить ситуацию.