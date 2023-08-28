Плану по спасению планеты предрекли провал

Миру не удастся сократить выбросы парниковых газов достаточно быстро, чтобы ограничить темпы глобального потепления двумя градусами Цельсия к 2050 году. Об этом сообщается в ежегодном американской нефтяной компании Exxon Mobil.

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Согласно прогнозу аналитиков, суммарные объемы выбросов углекислого газа, связанные с энергетикой, к 2050 году сократятся до 25 миллиардов тонн, что более чем на 25 процентов ниже уровня, ожидаемого в этом десятилетии (34 миллиарда тонн). Однако даже подобные темпы сокращения не приведут к существенному ограничению темпов глобального потепления, посетовали эксперты.

Для ограничения роста средних температур в пределах двух градусов Цельсия необходим уровень в 11 миллиардов тонн, предусмотренные в «двухградусном» сценарии Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН. Одной из главных причин невозможности его реализации эксперты Exxon назвали существенное увеличение потребностей в ископаемых видах топлива на фоне стремительного экономического роста в развивающихся странах.

В связи с этим к 2050 году возобновляемые источники по-прежнему не будут играть доминирующую роль в структуре мирового энергоспроса, несмотря на пятикратное увеличение их доли в сравнении с нынешним уровнем. Эти ресурсы будут обеспечивать лишь 11 процентов мировых поставок. Ключевая роль сохранится за нефтью и газом — на их суммарную долю придется более половины (54 процента) глобальных потребностей в энергии.