В Роскачестве рассказали о новом стандарте школьной формы

«Мы выделили несколько аспектов, которые составляют качество школьной формы. Это безопасность школьной формы. Дети всё время в школе проводят в форме, а это порядка 30 часов в неделю. Материалы должны быть безопасны. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно в форме», — заявила она в беседе с НСН.