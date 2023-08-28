В Роскачестве рассказали о новом стандарте школьной формы
Директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова рассказала подробности о новом национальном стандарте школьной формы.
«Мы выделили несколько аспектов, которые составляют качество школьной формы. Это безопасность школьной формы. Дети всё время в школе проводят в форме, а это порядка 30 часов в неделю. Материалы должны быть безопасны. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно в форме», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, в стандарте заложен и аспект долговечности.
Как отметила Назарова, Роскачество получало обратную связь о том, что форма быстро рвётся, теряет свой внешний вид.
«Стандарт учитывает эти пожелания», — добавила эксперт.
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