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В Роскачестве рассказали о новом стандарте школьной формы

Директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова рассказала подробности о новом национальном стандарте школьной формы.

В Роскачестве рассказали о новом стандарте школьной формы
© ТАСС

«Мы выделили несколько аспектов, которые составляют качество школьной формы. Это безопасность школьной формы. Дети всё время в школе проводят в форме, а это порядка 30 часов в неделю. Материалы должны быть безопасны. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно в форме», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в стандарте заложен и аспект долговечности.

Как отметила Назарова, Роскачество получало обратную связь о том, что форма быстро рвётся, теряет свой внешний вид.

«Стандарт учитывает эти пожелания», — добавила эксперт.

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