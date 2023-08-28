Врач рассказал об опасности брошенных в общественных местах шприцов

"Например, ВИЧ очень устойчив. И если шприц, который использовали для пациента с этим вирусом, не был правильно утилизирован, то вероятность заразиться от него очень велика. Кроме того, существует вероятность заражения от шприца и любой другой инфекцией, в том числе инфекцией, передающейся половым путем, или же трансмиссивной инфекцией (предающейся с кровью). Это гепатиты и многое другое... А если загрязнение шприца произошло с поверхности земли, то не стоит забывать и про столбняк - это смертельный вирус", — сказал Кондрахин.