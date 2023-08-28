Врач рассказал об опасности брошенных в общественных местах шприцов
Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером рассказал об опасности брошенных в общественных местах шприцов, отметив, что они могут стать источником ряда инфекционных заболеваний.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. По его словам, брошенные шприцы должны подпадать под статью 236 Уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".
Шприц начинает представлять опасность сразу же после вскрытия упаковки. Если изначально стерильный шприц валялся где ни попадя, находился в непотребном месте, то он является потенциальным источником инфекций. Шприц - это инвазивный прибор, который используется для введения лекарственных веществ с нарушением целостности кожного покрова. Поэтому любой шприц является потенциально опасным. А в случае с использованными шприцами, в иголке или на поверхности которого осталось вещество, опасность возрастает кратно.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
Использованные шприцы могут стать причиной заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и различных гепатитов, подчеркнул медик.
"Например, ВИЧ очень устойчив. И если шприц, который использовали для пациента с этим вирусом, не был правильно утилизирован, то вероятность заразиться от него очень велика. Кроме того, существует вероятность заражения от шприца и любой другой инфекцией, в том числе инфекцией, передающейся половым путем, или же трансмиссивной инфекцией (предающейся с кровью). Это гепатиты и многое другое... А если загрязнение шприца произошло с поверхности земли, то не стоит забывать и про столбняк - это смертельный вирус", — сказал Кондрахин.
Он подчеркнул, что наибольшую угрозу для людей представляют иглы использованных шприцов.
"На поверхности иголки скапливается огромное количество микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии или даже грибы", — сказал эксперт.
Он добавил, что в медицинских учреждениях существуют специальные нормативные акты, которые регламентируют процесс утилизации шприцов.
"Однако в бытовой практике никто соответствующие нормы не поддерживает, потому что практически никакого контроля нет. И оставление шприцов в местах, где доступ к ним есть у третьих лиц, — это высокая опасность. Они могут нанести вред человеку, который окажется с ними в контакте", — заявил врач.
Медик также рассказал о порядке действий при уколе иглой от использованного шприца.
"Первое, что необходимо сдедать, — это вызвать наряд и задокументировать произошедшее. Ведь может быть и так, что шприцем укололся не один человек. Во-вторых, необходимо сдавать кровь на предмет наличия в ней возбудителей вышеуказанных инфекций. Этот мониторинг проводится как минимум полгода, и в течение этого периода человек получает профилактическую терапию... Самое правильное - это обратиться в травматологический пункт и показать повреждение медикам, которые подскажут, к какому специалисту пойти дальше", — заявил он.
Вместе с тем Кондрахин предостерег граждан от попыток самостоятельно утилизировать найденные шприцы.
"Это хлопотное дело. Для такого шприца, например, нужен специальный контейнер... Да, найденный шприц надо убрать и утилизировать, однако этим должны заниматься компетентные люди, такие как представители санэпидслужб", — заключил собеседник.
Ранее сообщалось, что во время поездки в каршеринговом автомобиле в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с наркотическим веществом.