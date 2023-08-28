В Духовном собрании мусульман раскритиковали реакцию на сожжения Корана

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов назвал недостаточной реакцию мира на акции с сожжением Корана. Об этом сообщает ТАСС.

В январе у посольства Турции в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, во время которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии. Позже власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности» по вступлению в НАТО.

В конце июня полиция Швеции разрешила сжечь экземпляр Корана возле мечети в Стокгольме, в первый день исламского праздника Курбан-Байрам. Акцию устроил выходец из Ирака Салван Момика.

После этого Марокко решило отозвать своего посла в Швеции на неопределенный срок, посольства Швеции подверглись попыткам нападения в Ираке, Ливане и других странах.

В конце июля Организация исламского сотрудничества (ОИС) провела экстренное совещание для подготовки ответных мер.

«Организация исламского сотрудничества должна реагировать, не должны в угоду своих политических и региональных интересов отмалчиваться. Я бы сказал, что ОИС недостаточно реагирует. <...> То, что они разговаривают на дипломатическом языке, это хорошо, но это не должно быть «для галочки», - подчеркнул Крганов.

По его мнению, ОИС стоит собрать большую межрелигиозную конференцию, пригласив на нее христиан, иудеев и буддистов. Он добавил, что в Турции есть Евразийский исламский совет, аналогичные организации есть в ОАЭ и Саудовской Аравии, им также стоит принять меры.