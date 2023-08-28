В Госдуме предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до 1 млн. Об этом сообщает RT со ссылкой на копии законопроекта и пояснительной записки.

Законопроект предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 6 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Депутаты читают, что принятие документа позволит оказать реальную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, а также положительным образом повлияет на демографическую ситуацию в стране.

Как отметил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, программа маткапитала положительно себя зарекомендовала. Парламентарий считает, что увеличение суммы господдержки выше уровня фактической инфляции поможет поддержать семьи с детьми и стимулирует рождаемость.