В Госдуме попросили главу Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил министру просвещения Сергею Кравцову запрос, почему в книгах для подготовки к ЕГЭ по литературе нет отечественных классиков, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас... направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ», — говорится в запросе.

В нём говорится, что Федеральный институт педагогических измерений принял решение убрать из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.