В Госдуме попросили главу Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил министру просвещения Сергею Кравцову запрос, почему в книгах для подготовки к ЕГЭ по литературе нет отечественных классиков, сообщает РИА Новости.
«Прошу вас... направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ», — говорится в запросе.
В нём говорится, что Федеральный институт педагогических измерений принял решение убрать из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
Ранее стало известно, что в ЕГЭ по истории в 2024 году включили задание, связанное с СВО на Украине.