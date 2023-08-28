В таможне ответили на новости о вывозе соли из России китайцами

В Уссурийской таможне заявили, что в багаже туристов, покидающих Приморский край, соль встречается редко и таможенники даже не ведут такую статистику. Об этом сообщает РБК.

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Ранее СМИ сообщили, что из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан китайские туристы начала вывозить из России соль - в йодированной соли содержится йод, туристы рассчитывают, что он сможет снизить воздействие радиации на организм.

«Ажиотажа никакого нет. Соль - это обычный товар, и она идет через «Пограничный» обычным порядком. В багаже у туристов соль встречается крайне редко», - так эти новости прокомментировали в таможне.