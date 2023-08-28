Минкультуры РФ начнет блокировать «Пушкинские карты» за нарушения программы

Минкультуры РФ в ближайшее время начнет блокировать «Пушкинские карты», владельцы которых нарушили правила программы. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова.

Она отметила, что нарушения наблюдаются как со стороны участников программы, так и со стороны организаций. Первые приобретают билеты не только для себя, но и для друзей. Вторые же пытаются нажиться на господдержке, включая различные услуги в стоимость билетов. Такие нарушения в ведомстве считают более серьезными.

«Мы регулярно информируем МВД о таких фактах. Правоохранительные органы уже возбуждают уголовные дела по фактам нарушений. И мы будем методично продолжать эту работу. Наживаться на программе государственной поддержки нельзя», — подчеркнула министр культуры.