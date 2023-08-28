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Минкультуры РФ начнет блокировать «Пушкинские карты» за нарушения программы

Минкультуры РФ в ближайшее время начнет блокировать «Пушкинские карты», владельцы которых нарушили правила программы. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова.

Минкультуры РФ начнет блокировать «Пушкинские карты» за нарушения программы
© РИА Новости

Она отметила, что нарушения наблюдаются как со стороны участников программы, так и со стороны организаций. Первые приобретают билеты не только для себя, но и для друзей. Вторые же пытаются нажиться на господдержке, включая различные услуги в стоимость билетов. Такие нарушения в ведомстве считают более серьезными.

«Мы регулярно информируем МВД о таких фактах. Правоохранительные органы уже возбуждают уголовные дела по фактам нарушений. И мы будем методично продолжать эту работу. Наживаться на программе государственной поддержки нельзя», — подчеркнула министр культуры.

При этом Любимова заметила, что программа чрезвычайно востребована у старшеклассников и студентов. На сегодняшний день «Пушкинскую карту» оформили свыше 8,8 млн молодых людей, из которых 6,8 млн ей воспользовались. Всего за 2 года по карте приобрели 45 млн билетов.

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