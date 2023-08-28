Какой сегодня церковный праздник – 28 августа

28 августа по православному календарю отмечается один из двенадцати главных церковных праздников – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Именно в этот день, согласно поверьям, Божья Матерь завершила свой земной путь, однако это не траурный день, а день, полный радостей и веры в будущее и вечную жизнь.

Со старославянского языка слово «Успение» переводится как «мирная кончина» или «тихий сон». Все православные верующие убеждены, что именно такими словами можно было описать последние часы земной жизни Богородицы. После чего Приснодева уснула в мирской жизни и проснулась уже в вечной, там, где она соединилась со своим Сыном Христом.

В день Успения Пресвятой Богородицы священники в храмах одеваются в голубые одежду. Этот цвет символизирует чистоту и напоминает о высоте духовного подвига Богородицы. Также в этот церковный праздник завершается Успенский пост – с этого дня снимаются все ныне действующие ограничения в пище.

Традиции праздника Успения Пресвятой Богородицы

В этот праздник, вне зависимости от дня недели, каждый верующий христианин старается посетить храм, чтобы попасть на литургию. Богослужение начинается со всенощного бдения.

Многие суеверные люди уделяют особое внимание приметам в этот день, однако церковь говорит об обратном – никаких ограничений Успение за собой не несет. И работать, и убираться в этот день можно, но генеральную уборку, конечно, лучше отложить. Стоит помнить, что главным делом для тела и души сегодня будет поход на службу в храм и воспоминания о последнем дне жизни Богородицы. Многие считают, что это грустные воспоминания, но священники отмечают, что этот день, напротив, торжественный и радостный, ведь он напоминает нам о победе жизни над смертью – Дева Мария наконец встретилась на небесах со своим Сыном Спасителем и заняла предназначенное для нее место всеобщей Заступницы.