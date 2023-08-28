В Рособрнадзоре объяснили, почему из ЕГЭ по литературе исчез Пушкин

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольно-измерительных материалов к ЕГЭ-2024 по всем предметам, а также кодификаторы к ним. Учителя, ясное дело, сразу стали штудировать документы: подготовка к ЕГЭ - 2024 считай, уже началась.

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Одними из первых материалы по своему предмету изучили учителя литературы и ахнули: в кодификаторе теперь всего 12 основных текстов, которые могут попасться в первой части КИМ (задания 1-5). Для информации: кодификатор - это такой свод тем, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник.

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Итак, среди обязательных произведений:

"Гроза" Островского, "Обломов" Гончарова, "Отцы и дети" Тургенева, "Кому на Руси жить хорошо" Некрасова, "Преступление и наказание" Достоевского, "Война и мир" Толстого, "Вишнёвый сад" Чехова, "На дне" Горького, "Двенадцать" Блока, "Облако в штанах" Маяковского, "Тихий Дон" Шолохова и "Один день Ивана Денисовича" Солженицына.

Остальные авторы, вроде как есть, но остались только для второй части заданий - так называемого большого сочинения. Там и Тютчев с Фетом, и Есенин с Цветаевой, Ахматова, а ещё Куприн, Шукшин и другие.

Как будто чего-то не хватает, да? А где же "наше все" Пушкин? А Жуковский куда пропал? Фонвизин и Грибоедов, Лермонтов, Гоголь... В кодификаторе ЕГЭ по литературе на 2024 их нет.

То есть, получается, не нужно их читать, учить, осмыслять? Именно такая интерпретация изменений ЕГЭ по литературе стала появляться в Сети.

А как на самом деле?

"Все образовательные организации с 1 сентября 2023 года начнут работать по федеральным образовательным программам (ФОП) . Кодификатор ЕГЭ по литературе также приведен в полное соответствие с ФОП среднего общего образования, - пояснили "РГ" в Рособрнадзоре. - Дело в том, что произведения указанных классиков первой трети XIX века ребята изучают в основной школе, в 5-9 классах, а не в 10-11 классах".