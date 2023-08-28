Психолог объяснила, как правильно мечтать

"Если мы хотим, чтобы у нас сбылось загаданное, то нам важно представить, чего нам очень бы хотелось, визуализировать, почувствовать, что мы уже обладаем желаемым. И дальше продумать, как, начиная с сегодняшнего дня, нужно действовать", – объяснила она.