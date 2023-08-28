В Госдуме рассказали об индексации зарплат бюджетникам

«Придется пересмотреть показатели следующих окладов, разрядов, исходя из того, что не может быть заработная плата работника нижней квалификации выше, чем работников средней, высшей квалификации. Вряд ли разницы между ними составляют такие уж большие суммы. Я думаю, что, особенно в госбюджетном секторе, все заработные платы будут пересмотрены», — пояснила Светлана Бессараб.

«В целом же, для военных пенсионеров пенсия в 2023 году увеличится на 10,5% за счет того, что 5% еще составит повышение денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, пенсия военных пенсионеров в среднем составит порядка 42 тысяч рублей», - заметила она.

В 2022 году МРОТ в России был повышен два раза - на 8,6% с 1 января и еще на десять процентов с 1 июня. В 2023-м этот показатель вырос на 6,3%, а в 2024 году его планируют поднять сразу на 18,5% - до 19 242 рублей. При этом эксперты назвали позитивным фактором повышения МРОТ сдерживание роста бедности среди самых уязвимых слоев населения, так как соответственно растет и размер социальных выплат по безработице, больничных и пособий по беременности и родам.