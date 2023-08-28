Россиянам назвали способ распознать травлю детей в школе

Между школьниками часто происходят конфликты, но иногда агрессия детей перерастает в буллинг. О способах распознать травлю ребенка «Ленте.ру» рассказала психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.

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«Важно выстраивать доверительные отношения с ребенком — в этом случае вы будете вовремя знать о том, какие проблемы у него возникают, и вместе сможете принимать решения, как лучше выходить из неприятных ситуаций», — отметила Гришина, посоветовав обращать внимание на поведение школьника.

Если ребенок становится замкнутым, обходит стороной вопросы о школьной жизни и одноклассниках, отказывается ходить в школу или уходит учиться в подавленном настроении, ни с кем не дружит и «отваливается» от коллектива — стоит выяснить причины его состояния и помочь ему.

Психолог отметила, что подростки часто боятся неадекватных поступков родителей и предпочитают ничего им не рассказывать — поэтому важно донести до ребенка, что вы на его стороне и будете действовать по согласованию с ним. Гришина посоветовала рассказать о буллинге классному руководителю, найти контакты родителей обидчика и постараться привлечь зачинщиков травли к решению проблемы, не выходя на конфликт. Если учитель и родители обидчика не захотели решать проблему, стоит сообщить директору школы о своем намерении обратиться в вышестоящие инстанции.

Пока ситуация не разрешится, подростку можно устроить небольшие каникулы и предложить помощь психолога. В случае если буллинг происходит в интернете, свидетельства травли следует сохранять в качестве доказательств. Если конфликт не удается решить, ребенка стоит перевести в другую школу — но на такие меры, по мнению специалиста, стоит идти только в крайнем случае.