Аэропорты Москвы возобновили работу

Московские аэропорты Домодедово и Внуково возобновили свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Ранее в ночь на понедельник, 28 августа, Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. На вылет и прилет были задержаны более 15 рейсов. В воздушных гаванях объявляии план «Ковер». Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов.