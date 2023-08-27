Симоньян сообщила об упавшем недалеко от ее дома дроне

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что рядом с ее домом второй раз за неделю упал дрон. Об этом пишет РИА «Новости».

«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник», - отметила Симоньян.

Журналистка пояснила, что дроны при падении производят сильный шум, будят только успевших заснуть людей в 3:30 мск.

По ее мнению, целью ВСУ является нагнетание паники в российском обществе. Они добиваются, чтобы люди побежали к президенту и потребовали прекратить спецоперацию, сделать своего рода откат к тем временам, когда беспилотники не летали над головами, пояснила Симоньян.

Вместе с тем, чтобы ни творили украинские военные, заметила главный редактор, возврата к прошлому не будет. Наоборот, добавила она, их действия могут привести к эскалации конфликта.

По ее оценке, расчеты ПВО пока вполне успешно отражают атаки дронов. Гражданские власти, в свою очередь, справляются с последствиями атак: вставляют окна, меняют плитку, возмещают ущерб.