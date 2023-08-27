Умерла народная артистка СССР и балерина Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла на 86 году жизни. О её смерти сообщили в пресс-службе Большого театра России, передает ТАСС.

«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад», - сказала представитель театра.

По ее словам, балерина умерла дома после продолжительной болезни.

Время и дата прощания станут известны позднее.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северо-Осетинская АССР). В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище. Начинала карьеру в балетных труппах Челябинск и Одессы.

С 1960 по 1988 год Адырхаева была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра. С 2001 года - балетмейстер-репетитор Большого театра.