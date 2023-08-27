Эксперт перечислила опасные свойства творога

Стало известно, почему творог и другие кисломолочные продукты могут быть опасны для здоровья. Об их малоизвестных свойствах рассказала врач-диетолог, заведующая Клиникой лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залётова, сообщает «Абзац».

По словам диетолога, целлюлит и отёчность могут быть внешними проявлениями аллергии на белок коровьего молока – казеин. Он присутствует во всех молочных и кисломолочных продуктах и способен вызывать аллергию. Причем она может быть скрытой, без видимых симптомов.

«Чаще встречается скрытая аллергия, когда у человека нет таких реактивных проявлений, как сыпь по типу крапивницы, отёков, но его иммунная система всё равно реагирует на продукт», - рассказала Залётова.

Кроме того, иногда из-за непереносимости лактозы люди страдают метеоризмом.