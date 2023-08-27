В Кемерове родился Гарри Поттер

"Это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир. На самом деле каждый житель планеты знает имя Гарри Поттера. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени", - рассказал изданию Сергей Поттер.