В Кемерове родился Гарри Поттер
Семейная пара Поттеров из Кемерово назвала новорожденного сына Гарри, хотя сами не являются поклонниками серии книг Джоан Роулинг. Мальчик появился на свет 25 августа, мама и младенец чувствуют себя хорошо, передает издание "Сибдепо".
Решение назвать сына Гарри было принято сразу после результатов УЗИ, показавшее пол будущего ребенка.
"Это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир. На самом деле каждый житель планеты знает имя Гарри Поттера. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени", - рассказал изданию Сергей Поттер.
Он отметил, что оба они понимали - как бы ни назвали ребёнка, "с такой фамилией всё равно бы называли Гарри Поттером".
Известно, что вскоре в киновселенной о маленьких волшебниках может появиться сериал. Дэниел Рэдклифф не планирует принимать участие в этом проекте. Сам актер недавно впервые стал отцом и наслаждается новым этапом в жизни.