Жириновский в 2018 году предлагал отказаться от доллара и перейти на нацвалюты

Лидер ДДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году призвал отказаться от доллара. Об этом в своем Телеграм-канале напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, опубликовав записку покойного политика.

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Чернышов отметил, что ранее эта записка не была опубликована.

«В ней Владимир Вольфович на фоне роста курса доллара призвал РФ вовсе отказаться от этой валюты», - написал Чернышов, добавив, что сегодня это как никогда актуально и логично.

Записка под заголовком «Что делать» датирована 17 июня 2018 года. Первым тезисом в ней стоит идея отказаться от доллара. Также политик предлагает распустить международные организации и перевести всех на национальные валюты и языки.