Жириновский в 2018 году предлагал отказаться от доллара и перейти на нацвалюты
Лидер ДДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году призвал отказаться от доллара. Об этом в своем Телеграм-канале напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, опубликовав записку покойного политика.
Чернышов отметил, что ранее эта записка не была опубликована.
«В ней Владимир Вольфович на фоне роста курса доллара призвал РФ вовсе отказаться от этой валюты», - написал Чернышов, добавив, что сегодня это как никогда актуально и логично.
Записка под заголовком «Что делать» датирована 17 июня 2018 года. Первым тезисом в ней стоит идея отказаться от доллара. Также политик предлагает распустить международные организации и перевести всех на национальные валюты и языки.
«События развиваются именно так», - констатировал Чернышов.