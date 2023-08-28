Симоньян назвала условие для возвращения уехавших из страны россиян

«Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев», — предложила Симоньян.