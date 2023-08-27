В Чечне утвердили нормы проведения свадеб «без излишеств»

Духовное управление мусульман Чечни по поручению главы республики Рамзана Кадырова утвердило нормы проведения свадеб «без излишеств, не соответствующих ни исламу, ни чеченским адатам». Документ опубликовала Чеченская государственная телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный» на своем сайте.

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Так, по словам муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, калым в 50 тысяч рублей, а также чай, сахар, «баран в соответствии с чеченскими адатами остаются неизменными». Кроме того, платье невесты должно «соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов», уточняется в перечне.

Размер выкупа за невесту может быть установлен по желанию «в соответствии с общепринятыми чеченскими адатами». В то же время запрещаются дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим родственникам.

Согласно принятым нормам, количество чемоданов невесты остается неограниченным, однако «без излишеств».

В муфтияте Чечни отметили, что свекор и свекровь, отправляясь в гости к родственникам невесты, не должны везти дорогие подарки, «только то, что издавна было принято в чеченском обществе». Подарки сопровождающим жениха также «не должны выходить за рамки адатов».

«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и так далее, строго запрещены», — подчеркивается в последнем пункте списка.