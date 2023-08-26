В ЕГЭ по истории в 2024 году включили связанное с СВО задание

Задание, связанное со специальной военной операцией (СВО) на Украине , включено в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Так, в задании №5 выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и участниками этих событий, в числе событий приводится СВО, а в числе участников - командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артиллерийским обстрелом на трассе Горловка - Ясиноватая.