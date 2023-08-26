У Деревянко потребовали 45 млн рублей

У российского актёра Павла Деревянко потребовали 45 млн рублей за долги на рынке криптовалюты. Такой иск подал в суд его партнер по криптобизнесу, с которым он заключил договор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В конце 2021 года знакомый предложил Деревянко инвестировать средства в криптобизнес и получать каждый месяц крупные проценты. Деревянко передал ему около миллиона рублей. Спустя время артисту вернули всё сумму и 10% сверху.

Затем друг порекомендовал актёру успешного криптобизнесмена, который предлагал заработать 84% годовых от суммы инвестиций. Деревянко подписал необходимые бумаги. В июле криптобизнесмен неожиданно обратился в суд с двумя исками. Он требует, что Деревянко выплатил ему долг в размере 45 миллионов рублей.

Актер считает, что столкнулся с мошеннической схемой. Он не понимает, откуда могли взяться такие долги.