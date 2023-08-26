Мэр Владивостока рассказал о ситуации в городе после паводка

Спад воды наблюдается во Владивостоке после подтоплений, вызванных паводком из-за проливных дождей, рассказал в Telegram мэр Владивостока Константин Шестаков.

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«Вода значительно спала по всему городу, в том числе в районе Спутника. Безусловно, подтопления еще есть», — заявил он.

По его словам, зоны, наиболее пострадавшие от затоплений, обследуют с помощью квадрокоптеров, по ним начнут работать административные комиссии.

Район Спутника расположен в пригороде Владивостока, здесь же находится Богатинское водохранилище, из которого из-за проливных дождей вынужденно начали контролируемый сброс воды в реку Богатую.

Шестаков также отметил, что ведется разбор завалов в районе реки Объяснения, в плане — та же работа на Второй Речке. Сотрудники МЧС обследуют подтопления в школах и детских садах, дорожные рабочие займутся ремонтом в первую очередь на основных магистралях и маршрутах общественного транспорта, затем уже в микрорайонах.

По прогнозам синоптиков, 29 августа вновь ожидается ливень, предупредил мэр.

По данным МЧС, за минувшие сутки осушили 30 жилых домов и 322 придомовые территории. Всего просушено 1042 дома, вода откачана из подвалов 862 жилых домов, уточнили в ведомстве.