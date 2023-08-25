Родителей школьников предупредили «о синдроме 7 сентября»
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил родителей школьников «о синдроме 7 сентября», призвав позаботиться о безболезненном переходе от лета к осени уже сейчас. О ключевых моментах он рассказал в своей авторской программе на радио Sputnik.
В первую очередь, по словам Онищенко, необходимо использовать последнюю неделю августа, чтобы вернуть детей в режим учебного года — своевременно ложиться спать и просыпаться в семь часов утра.
«Питание тоже очень важно. Эту неделю мы должны их втягивать в ритм питания. Не когда захочу — схвачу со стола, а вовремя позавтракал, пообедал, пополдничал и поужинал. Надо вернуть ребенка в режим гигиены — зубы почистил, зарядку сделал», — добавил он.
Онищенко отметил, что эти правила помогут избежать «синдрома 7 сентября», то есть стресса, усталости и респираторных заболеваний, которые возникают после первой недели обучения.