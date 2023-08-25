Родителей школьников предупредили «о синдроме 7 сентября»

«Питание тоже очень важно. Эту неделю мы должны их втягивать в ритм питания. Не когда захочу — схвачу со стола, а вовремя позавтракал, пообедал, пополдничал и поужинал. Надо вернуть ребенка в режим гигиены — зубы почистил, зарядку сделал», — добавил он.